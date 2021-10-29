Total black look: леди Амелия Виндзор посетила светскую вечеринку

Двоюродная внучатая племянница королевы Елизаветы II посетила светское мероприятие.
Леди Амелия Виндзор приехала на пати британского Vogue x Self-Portrait и появилась перед камерами фотографов в черном мини-платье, расшитом камнями, которое надела в сочетании с плотными черными колготками и черными грубыми ботинками.
В руках у девушки была маленькая черная сумка с бантом на короткой ручке, также Амелия сделала легкий макияж и распустила длинные волосы. Выглядела достаточно скромно и элегантно.
В прошлый свой выход, когда Амелия появлялась в светском обществе, она блистала перед камерами в длинном черном платье с глубоким V-образным декольте и в сером пальто в крупную клетку, а обула розовые ботинки с коричневыми пятнами и без каблуков.
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