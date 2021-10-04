Total black look: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм посетили показ Givenchy

Бруклин Бекхэм и его невеста Никола Пельтц приехали в Париж, где проходит Неделя моды.

Вчера вечером пара предстала перед объективами фотографов на показе коллекции весна-лето 2022 Givenchy, мероприятие прошло на U Arena.

22-летний Бруклин был одет в черную кофту, брюки и теплый кардиган, а обут в туфли. Его возлюбленная 26-летняя Никола Пельтц тоже была во всем черном: брюках, тунике и короткой кожаной косухе. Волосы актрисы были заправлены за воротник куртки, на лице был вечерний макияж.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Getty Images

Пара выглядела очень стильно и охотно позировала перед камерами фотографов. Бруклин и Никола, напомним, готовится к свадьбе, которую перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Одно из свадебных платьев для невесты сошьет мама жениха – дизайнер Виктория Бекхэм.

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм / Instagram Николы Пельтц

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