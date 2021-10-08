Total pink look: Ким Кардашьян в аутфите от Balenciaga прогулялась по Нью-Йорку

Звезда реалити Ким Кардашьян снова попала под прицел нью-йоркских фотографов.

Знаменитость сейчас находится в Нью-Йорке, где завтра, в субботу, станет приглашенной ведущей шоу Saturday Night Live. Продюсеры шоу пригласили Ким для участия, чтобы повысить рейтинги программы, которые в последнее время не радуют. И она охотно согласилась, правда, сумма, за которую Ким дала свое согласия, не разглашается.

Ким Кардашьян / Getty Images

В городе Ким часто появляется перед камерами в аутфитах от бренда Balenciaga, с которым тоже плотно сотрудничает. Звезду запечатлели по пути на очередную репетицию Saturday Night Live, Ким была в бархатном удлиненном блейзере розового цвета, впервые представленном на подиуме на показе коллекции весна-лето 2019, в сочетании с серебристой сумкой с кристаллами и розовыми атласными сапогами до бедра. Также на звезде были розовые перчатки, в ушах были массивные серебристые серьги, длинные черные волосы были распущены, а на лице - солнцезащитные очки.

Ким Кардашьян / Getty Images

Уже после репетиции шоу Ким заметили в теплом бордовом пальто и толстовке с капюшоном и черных кожаных перчатках. Другие образы Ким Кардашьян от Balenciaga из Нью-Йорка вы можете посмотреть в галерее ниже.

Ким Кардашьян / Getty Images

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Ким Кардашьян в Нью-Йорке (6 фото)

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