Тоже блондинка: бывший муж Бритни Спирс – Сэм Асгари – показал свою новую девушку

Бритни Спирс и Сэм Асгари были одной из самых обсуждаемых пар в мире шоу-бизнеса. Они познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы на песню Slumber party, где парень играл ее партнера. В новогоднюю ночь 2017-го они объявили миру о том, что начали встречаться, а осенью 2021 года, когда опекунство отца над Бритни было приостановлено, Сэм сделал возлюбленной предложение.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Instagram Бритни Спирс

В июне 2022-го Спирс и Асгари поженились на закрытой церемонии в Калифорнии. В августе 2023 года, через год после свадьбы, пара решила разойтись. Их развод официально завершился 2 декабря 2024 года.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Getty Images

И вот, стало известно, что Сэм начал новые отношения. Он опубликовал в Instagram фотографии, на которых запечатлен с новой девушкой – Брук Ирвин. Девушка является агентом по недвижимости в Беверли-Хиллз.

instagram.com/samasghari

instagram.com/samasghari

Судя по всему, влюбленные улетели куда-то в теплые края в отпуск на новогодние каникулы.

instagram.com/samasghari

instagram.com/samasghari

Впервые пара была замечена вместе в сентябре 2024-го, но тогда они официально не подтвердили свои отношения.

instagram.com/samasghari

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