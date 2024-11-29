Тоже модель: 20-летняя дочь Клаудии Шиффер сверкнула пышным бюстом

54-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – мать троих детей: сына Каспара и дочерей-близняшек Клементины и Козимы. Их отец – британский продюсер и кинорежиссер Мэттью Вон.

Клементина решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. В своем Instagram Клаудия уже ранее показывала фотографию и статью о дочери в британском Vogue.

В своем же фотоблоге девушка решила поделится смелой фотографией. Она запечатлена в черном купальнике, который эффектно подчеркивает ее пышную грудь. Позирует Клементина на фоне вулкана, фото она никак не подписала.

instagram.com/clementinevaughn

Отметим, сама Клаудия стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году – она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер снялась в фотосессии со своей дочерью-моделью. На обложке глянца они позировали в нарядах и аксессуарах от Balenciaga.

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