Тоже надела леопард: актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала total look от Valentino

То, что она выбрала этот хищный принт на фоне последних событий и популярности #freetheleopards, даже немного забавно.

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй пришла на показ кутюрной коллекции бренда Valentino, которую тот презентовал 25 января в Париже во время Недели высокой моды. Звезда решила надеть на фэшн-шоу леопардовый total look из новой коллекции.

Наряд Энн состоял из мини-платья на тонких бретельках, которое было расшито бисером золотого, коричневого и черного цветов. А вот дополнили ее эффектный наряд колготки бежевого цвета, декорированные стразами в виде того самого хищного рисунка.

В руке Хэтэуэй держала клатч с золотой монограммой бренда и обула туфли-лодочки с леопардовым принтом. Ее образ завершили укладка с легкими волнами и ювелирными украшениями.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее она появилась на премьере нового фильма "Эйлин" на кинофестивале "Сандэнс" в сногсшибательном мини-наряде от Versace с прозрачной спиной.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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