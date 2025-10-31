ТСН в социальных сетях

"Трагедия — это не костюм": Джулию Фокс раскритиковали за выбор наряда на Хэллоуин

Модель столкнулась с волной негатива, поскольку вместо любого другого поп-культурного образа, надела испачканый кровью костюм первой леди. Ее поступок не оценили.

Джулия Фокс

Джулия Фокс / © Associated Press

Модель и актриса Джулия Фокс появилась на вечеринке в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, но как только она вышла на публику — вызвала волну негатива. Дело в том, что Джулия решила нарядится как Джеки Кеннеди, но не просто как первая леди США, а воссоздала ее окровавленный розовый костюм.

Джулия Фокс / © Associated Press

Джулия Фокс / © Associated Press

Когда журнал People опубликовал в Instagram кадры с костюмом, многих возмутило, что модель выбрала такой наряд.

Один из комментаторов написал: «Какая безвкусица. Трагедия — это не костюм».

Также были те, кто писал, что она должна извинится перед семьей Кеннеди за то, что им пришлось опять пережить ужас того дня.

Этот наряд Жаклин Кеннеди носила в один из самых ужасных дней американской истории — в день когда в Далласе на глазах у миллионов людей расстреляли ее мужа — президента Джона Кеннеди. В момент трагедии она была с мужем в одной машине и его кровь испачкала ее наряд, когда она держала.

Жаклин и Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года / © Getty Images

Жаклин и Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года / © Getty Images

После убийства мужа розовый костюм и аксессуары Кеннеди остались на Джеки. Убитая горем женщина отказалась их снимать.

Жаклин и Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года / © Getty Images

Жаклин и Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года / © Getty Images

«Пусть они увидят, что они сделали», — неоднократно говорила она, когда ей предлагали его переодеть.

Первая леди, как известно, также решила встать рядом с Линдоном Б. Джонсоном, когда он принимал присягу в качестве следующего президента.

Жаклин Кеннеди и Линдон Б. Джонсон, 22 ноября 1963 года / © Getty Images

Жаклин Кеннеди и Линдон Б. Джонсон, 22 ноября 1963 года / © Getty Images

