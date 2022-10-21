Трагическая история Дианы: Netflix представил трейлер пятого сезона сериала "Корона"

Netflix объявил дату премьеры сериала о британской королевской семье, а теперь представил и трейлер.

Стриминговый сервис Netflix объявил дату премьеры пятого сезона сериала "Корона". Он выйдет на платформе в среду, 9 ноября.

В четверг Netflix выпустил первый трейлер долгожданного пятого сезона популярного сериала о жизни членов британской королевской семьи.

В пятом сезоне произойдет полная смена актерского состава. Он будет освещать годы правления Джона Мейджора, сложности в браке Дианы и принца Чарльза и трагическую смерть Дианы в 1997 году.

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Имельда Стонтон, ирландско-английская актриса, сыграет роль королевы Елизаветы II, сменив в этой роли Оливию Колман, которая играла в пятом и шестом сезонах. Она станет третьей актрисой, носившей корону в сериале — роль юной королевы исполняла Клэр Фой в первом и втором сезоне шоу.

В трейлере мы видим, что создатели сериала покажут знаменитое интервью принцессы Дианы для BBC в программе Panorama, где она рассказала о жизни во дворце. "Я не уйду тихо, - говорит она. "Я буду сражаться до конца".

Новый сезон станет предпоследним для шоу, вдохновленного жизнью британской королевской семьи. Уже названы имена актеров, которые сыграют в шестом и заключительном сезоне сериала. Его создатель Питер Морган ранее подтвердил, что шестой сезон станет последним.

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