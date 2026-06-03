Трансгендерная дочь Илона Маска похвасталась стройными ногами в рекламе бренда Рианны

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

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22-летняя Вивиан Уилсон — трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска — появилась в новой фотосессии для бренда Savage x Fenty, основательницей которого является певица Рианна.

Девушка примерила комплект с принтом и блестящей бахромой, а также нижнее белье и халат с анималистическим принтом.

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Вивиан Уилсон, фото: instagram.com/savagexfenty

Отметим, девушка активно строит модельную карьеру и осенью 2025-го дебютировала на подиуме на показах брендов Alexis Bittar, Prabal Gurung и Dauphinette. Сам же Илон Маск отрекся от дочери. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан совершила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец был против. Она родилась мальчиком, и изначально ее звали Ксавьер Александр Маск.

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Ранее, напомним, Вивиан Уилсон позировала в кружевном нижнем белье.

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