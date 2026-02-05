Трансгендерная дочь Илона Маска позировала в кружевном нижнем белье

Вивиан Уилсон

21-летняя Вивиан Уилсон — трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска — стала звездой промокампании бренда Savage x Fenty, основательницей которого является певица Рианна.

Она позировала в черном кружевном комплекте и таком же халате из новой коллекции, которая получила название The Lace Flow. В комментариях под фото в Instagram поклонники модели засыпали ее комплиментами.

Эта съемка стала частью новой коллекции, которая делает акцент на разнообразии человеческих фигур, гендерной идентичности и самовыражении.

Отметим, девушка активно строит модельную карьеру и осенью 2025-го дебютировала на подиуме на показах брендов Alexis Bittar, Prabal Gurung и Dauphinette. Сам же Илон Маск отрекся от дочери. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан совершила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец был против. Она родилась мальчиком, и изначально ее звали Ксавьер Александр Маск.

Ранее, напомним, Вивиан Уилсон уже сотрудничала с брендом Рианны. Она снялась в промокампании, приуроченной к Дню святого Валентина.