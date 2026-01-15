- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 851
- Время на прочтение
- 1 мин
Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в нижнем белье для бренда Рианны
Девушка стала звездой новой коллекции белья.
21-летняя Вивиан Уилсон — трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска — снялась в промокампании бренда Savage x Fenty, основательницей которого является певица Рианна. Новая коллекция нижнего белья посвящена будущему Дню Валентина.
Вивиан позировала в розовом пеньюаре, черном комплекте белья с принтом в виде красных роз, а также в красных плотных колготках.
Отметим, девушка активно строит модельную карьеру и осенью 2025-го дебютировала на подиуме на показах брендов Alexis Bittar, Prabal Gurung и Dauphinette. Сам же Илон Маск отрекся от дочери. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан совершила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец был против. Она родилась мальчиком, и изначально ее звали Ксавьер Александр Маск.
Ранее, напомним, Вивиан Уилсон вышла в свет в креативном платье из веревок.