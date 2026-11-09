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- Шоу-бизнес
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Трансгендерная модель Алекс Консани пришла в скульптурном платье Gucci на гала-вечер в Лос-Анджелесе
Звезда привлекла внимание фотографов на ежегодном гала-вечере LACMA Art+Film Gala 2026, который состоялся в Лос-Анджелесе.
Для выхода на красную дорожку 23-летняя американская трансгендерная модель Алекс Консани подиумов выбрала необычный наряд от Gucci с архитектурными элементами.
Консани появилась перед камерами в длинном платье с асимметричным верхом без бретелей. Главной особенностью дизайна стала объемная драпировка, которая словно обвивала тело модели и эффектно выступала за пределы одного плеча.
Благодаря сложному крою наряд напоминал скульптуру и стал одним из самых запоминающихся образов вечера.
Модель дополнила платье лаконичной обувью с острым носком, отказавшись от чрезмерного количества аксессуаров. Волосы она оставила распущенными и сделала естественный макияж.
Отметим, LACMA Art+Film Gala ежегодно собирает в Лос-Анджелесе представителей киноиндустрии, искусства, моды и шоу-бизнеса. Мероприятие проходит в поддержку художественных и кинематографических инициатив музея.
Одной из гостей в этом году стала также модель Кэндис Свейнпоул в откровенном платье из серебряных нитей.