ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Трансгендерная модель Алекс Консани пришла в скульптурном платье Gucci на гала-вечер в Лос-Анджелесе

Звезда привлекла внимание фотографов на ежегодном гала-вечере LACMA Art+Film Gala 2026, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Алекс Консани

Алекс Консани / © Associated Press

Для выхода на красную дорожку 23-летняя американская трансгендерная модель Алекс Консани подиумов выбрала необычный наряд от Gucci с архитектурными элементами.

Алекс Консани / © Associated Press

Алекс Консани / © Associated Press

Консани появилась перед камерами в длинном платье с асимметричным верхом без бретелей. Главной особенностью дизайна стала объемная драпировка, которая словно обвивала тело модели и эффектно выступала за пределы одного плеча.

Алекс Консани / © Associated Press

Алекс Консани / © Associated Press

Благодаря сложному крою наряд напоминал скульптуру и стал одним из самых запоминающихся образов вечера.

Модель дополнила платье лаконичной обувью с острым носком, отказавшись от чрезмерного количества аксессуаров. Волосы она оставила распущенными и сделала естественный макияж.

Алекс Консани / © Associated Press

Алекс Консани / © Associated Press

Отметим, LACMA Art+Film Gala ежегодно собирает в Лос-Анджелесе представителей киноиндустрии, искусства, моды и шоу-бизнеса. Мероприятие проходит в поддержку художественных и кинематографических инициатив музея.

Одной из гостей в этом году стала также модель Кэндис Свейнпоул в откровенном платье из серебряных нитей.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie