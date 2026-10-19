Трансгендерная модель Алекс Консани в огромных золотых крыльях и кружевном корсете вышла на подиум Victoria’s Secret

Алекс Консани / © Associated Press

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23-летняя американская трансгендерная модель Алекс Консани приняла участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show 2026, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. На подиуме звезда продемонстрировала два эффектных образа, каждый из которых привлек внимание необычными деталями.

Для первого выхода Алекс выбрала нежно-розовый комплект белья и объемную полосатую накидку, которая сочетала ярко-розовые и изумрудно-зеленые оттенки. Образ дополнили прозрачные туфли на высоких каблуках и серебристые серьги с логотипом бренда.

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Во втором выходе модель была в более драматичном образе. Она появилась на подиуме в черном кружевном корсете и с огромными золотистыми крыльями скульптурной формы.

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Алекс Консани / © Associated Press

Для Алекс это стало третьим участием в шоу Victoria’s Secret подряд. Модель прославилась благодаря яркой внешности, чувству юмора и необычным выходам на подиум. В 2024 году она вошла в историю бренда как одна из первых трансгендерных моделей, принявших участие в его знаменитом показе.

Алекс Консани / © Associated Press

Ранее, напомним, модель plus-size Эшли Грэм вышла на подиум Victoria’s Secret в крыльях с цветами, которые раскрывались во время шоу.

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