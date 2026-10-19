ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Трансгендерная модель Алекс Консани в огромных золотых крыльях и кружевном корсете вышла на подиум Victoria’s Secret

Звезда приняла участие в ежегодном бельевом шоу известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Алекс Консани

Алекс Консани / © Associated Press

23-летняя американская трансгендерная модель Алекс Консани приняла участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show 2026, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. На подиуме звезда продемонстрировала два эффектных образа, каждый из которых привлек внимание необычными деталями.

Для первого выхода Алекс выбрала нежно-розовый комплект белья и объемную полосатую накидку, которая сочетала ярко-розовые и изумрудно-зеленые оттенки. Образ дополнили прозрачные туфли на высоких каблуках и серебристые серьги с логотипом бренда.

Во втором выходе модель была в более драматичном образе. Она появилась на подиуме в черном кружевном корсете и с огромными золотистыми крыльями скульптурной формы.

Алекс Консани / © Associated Press

Алекс Консани / © Associated Press

Для Алекс это стало третьим участием в шоу Victoria’s Secret подряд. Модель прославилась благодаря яркой внешности, чувству юмора и необычным выходам на подиум. В 2024 году она вошла в историю бренда как одна из первых трансгендерных моделей, принявших участие в его знаменитом показе.

Алекс Консани / © Associated Press

Алекс Консани / © Associated Press

Ранее, напомним, модель plus-size Эшли Грэм вышла на подиум Victoria’s Secret в крыльях с цветами, которые раскрывались во время шоу.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie