Трансгендерная модель Валентина Сампайо похвасталась в спортзале кубиками пресса

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

28-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо, как и многие другие модели, большое внимание уделяет занятиям спортом. В своем Instagram она поделилась фото из спортзала. Модель позировала в черном спортивном топе и коротких шортах. Судя по ее волосам, ее тренировка была высокоинтенсивной. Внимание привлекают кубики подкачанного пресса Валентины.

Как-то в интервью для Marie Claire Сампайо говорила, что обожает бокс и занимается ним почти каждый день по утрам, сразу после прогулки со своей собакой. «Он отлично снимает стресс. Мой день по-настоящему начинается после бокса. „Если во время тренировки я чувствую сильную усталость, то после нее восстанавливаю всю энергию“, — признавалась модель.

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.

