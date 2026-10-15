Трансгендерная модель Валентина Сампайо позировала в черном бикини

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Реклама

29-летняя бразильская модель Валентина Сампайо опубликовала в своем Instagram серию новых фото, на них она позирует в черном бикини с халтером.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Волосы девушки распущены, а на ее лице нет макияжа. Снимки похожи на модельные снепы — фотографии модели без макияжа, ретуши и художественного света. Возможно, Валентина готовится к новому проекту или показу.

Реклама

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

«Никаких фильтров — только настоящая красота», — написала она под фото.

Реклама

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году.

Модель никогда не скрывала, что родилась мужчиной. В некоторых интервью она описывает свое детство как вполне счастливое, однако признается, что уже тогда ей приходилось сталкиваться со стереотипами, особенно ощутимыми в небольшом городке в католической Бразилии.

Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам.

Ранее, напомним, Валентина Сампайо сверкнула кубиками пресса в спортзале.

Реклама

Новости партнеров