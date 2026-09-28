Трансгендерная модель Валентина Сампайо сверкнула кубиками пресса в спортзале

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

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29-летняя бразильская модель Валентина Сампайо поделилась с подписчиками кадрами из спортзала. Модель регулярно тренируется и, судя по ее публикации, не собирается пропускать занятия.

На фото и видео Валентина позировала перед зеркалом в черном спортивном топе и коротких шортах с подвернутым поясом. Она сделала несколько селфи, продемонстрировав подтянутую фигуру, а также поправила пышные волосы.

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Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо вошла в историю моды как первая открытая трансгендерная модель, появившаяся на обложке Vogue Paris — это произошло в 2017 году. Два года спустя она стала одной из моделей кампании Victoria’s Secret для линии Pink.

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Сампайо неоднократно отмечала, что ее профессиональные достижения имеют значение не только для нее лично. По словам модели, ее публичность помогает привлекать внимание к проблемам трансгендерных людей, в частности к насилию в отношении трансгендеров в Бразилии.

Своей карьерой Валентина стремится показать, что человек может добиваться успеха, оставаясь собой и не подстраиваясь под чужие представления о том, каким он должен быть.

Ранее, напомним, Валентина Сампайо в мини-платье вышла на прогулку со своей собакой.

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