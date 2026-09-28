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- Шоу-бизнес
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Трансгендерная модель Валентина Сампайо сверкнула кубиками пресса в спортзале
Бразильянка не пропускает занятия спортом.
29-летняя бразильская модель Валентина Сампайо поделилась с подписчиками кадрами из спортзала. Модель регулярно тренируется и, судя по ее публикации, не собирается пропускать занятия.
На фото и видео Валентина позировала перед зеркалом в черном спортивном топе и коротких шортах с подвернутым поясом. Она сделала несколько селфи, продемонстрировав подтянутую фигуру, а также поправила пышные волосы.
Валентина Сампайо вошла в историю моды как первая открытая трансгендерная модель, появившаяся на обложке Vogue Paris — это произошло в 2017 году. Два года спустя она стала одной из моделей кампании Victoria’s Secret для линии Pink.
Сампайо неоднократно отмечала, что ее профессиональные достижения имеют значение не только для нее лично. По словам модели, ее публичность помогает привлекать внимание к проблемам трансгендерных людей, в частности к насилию в отношении трансгендеров в Бразилии.
Своей карьерой Валентина стремится показать, что человек может добиваться успеха, оставаясь собой и не подстраиваясь под чужие представления о том, каким он должен быть.
Ранее, напомним, Валентина Сампайо в мини-платье вышла на прогулку со своей собакой.