Трансгендерная модель Валентина Сампайо сверкнула в спортзале накачанным прессом

Валентина Сампайо

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо опубликовала в своем Instagram фото из спортзала, тренировки в котором она не пропускает.

Она позировала в черном спортивном комплекте, состоящем из топа и лосин, в тренажере Смита — наверно, собиралась делать приседания.

Валентина Сампайо

А также делала селфи с подругой. Обращает на себя внимание подкачанный пресс Валентины.

Валентина Сампайо с подругой

Судя по фото, после тренировки Сампайо отправилась на шопинг, где примеряла новое бикини.

Валентина Сампайо

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.

