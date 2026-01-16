Трансгендерная модель Валентина Сампайо сверкнула ягодицами на пляже

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо отдыхает на каком-то бразильском курорте и делится пляжными фото в своем Instagram. Она не просто загорает на пляже, а активно проводит время.

Так, Валентина решила заняться кайтсерфингом. Это экстремальный водный вид спорта, в котором человек скользит по воде на доске, используя силу тяги большого управляемого воздушного змея (кайта), напоминающего парашют. Как раз во время подготовки к катанию Сампайо и была запечатлена.

Модель в бикини успела сверкнуть ягодицами, пока надевала гидрокостюм.

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.

