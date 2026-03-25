Трансгендерная модель Валентина Сампайо позировала топлес и в чулках

Валентина Сампайо в Harper’s Bazaar Greece / © Instagram Валентины Сампайо

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо стала главной звездой нового выпуска греческой редакции журнала Harper’s Bazaar. На обложке глянца она позировала в пышной шубе красивого кобальтового оттенка у красного ретроавтомобиля.

На одном из снимков модель была запечатлена в черной шелковой рубашке, черных чулках и с золотым кулоном в виде эмблемы Gucci на крупной цепи.

Также Валентина позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь сумкой Gucci с бамбуковой ручкой. Модель была лишь в черных лосинах и с перчатками на руках.

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году.

Модель никогда не скрывала, что родилась мужчиной. В некоторых интервью она описывает свое детство как вполне счастливое, однако признается, что уже тогда ей приходилось сталкиваться со стереотипами, особенно ощутимыми в небольшом городке в католической Бразилии.

Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам.

