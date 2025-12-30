Трансгендерная модель Валентина Сампайо умилила поклонников видео со своим пекинесом, который ест манго

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо улетела на новогодние каникулы в какое-то экзотическое место. Где именно находится, она не рассказала, однако показала уже несколько снимков с отдыха.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Интересно, что с собой она взяла свою собаку породы пекинес по кличке Лео.

Пекинес Валентины Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

И умилила поклонников видео, на котором ее четвероногий друг ест манго из ее рук.

Пекинес Валентины Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

В своих интервью Валентина рассказывает, что Лео — ее самый близкий и постоянный спутник, и он не ее «инстаграм-питомец», а член семьи. Она признавалась, что собака помогала ей справиться с тревожностью, одиночеством и сложными периодами в карьере и личной жизни. «Он любит меня безусловно. Это самое ценное», — говорит Сампайо. А прогулку с Лео для Валентины — это форма медитации и способ отключиться от давления фэшн-индустрии.

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

