Трансгендерная модель Валентина Сампайо в бикини позировала на отдыхе

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Реклама

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо отдыхает на каком-то курорте у себя на родине, а фото с пляжа показывает в своем Instagram.

На новых снимках она позирует в молочном бикини. Модель запечатлена у старого раскидистого кипариса. Ее волосы распущены, а на лице нет макияжа.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Вообще, девушка любит и активно проводить время. Ранее она показывала, как надевает гидроскостюм, чтобы заняться кайтсерфингом.

Реклама

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.

Напомним, ранее трансгендерная дочь Илона Маска снялась в нижнем белье для бренда Рианны.