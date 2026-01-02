Трансгендерная модель Валентина Сампайо в бикини сверкнула стройной фигурой

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Реклама

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо полетела на новогодние каникулы в какое-то экзотическое место. Где именно находится, она не рассказала, однако показала уже несколько снимков с отдыха.

Модель позировала в черном бикини и замшевых сабо на высокой платформе. Фото она никак не подписала.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

А также с чашкой кофе и у доски для виндсерфинга.

Реклама

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Интересно, что компанию на отдыхе ей составляет ее собака породы пекинес по кличке Лео. Она уже показывала в Instagram милое видео с ней.

Отметим, Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, которая в 2017 году появилась на обложке Vogue Paris и которую пригласили участвовать в кампании Victoria’s Secret (для линии Pink) в 2019 году. Валентина говорит, что ее достижения не просто личные — они важны для трансгендерного сообщества в Бразилии и во всем мире. Она подчеркивает, что в ее родной стране существует огромная проблема насилия против трансгендеров, а ее публичность дает возможность привлекать внимание к таким темам. Ее история вдохновляет многих, кто чувствует, что «не вписывается» в стандарты — она показывает, что возможно достичь успеха, оставаясь собой.