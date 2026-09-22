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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Трансгендерная модель Валентина Сампайо в мини-платье вышла на прогулку со своей собакой

Бразильянка прогулялась по Нью-Йорку со своим пекинесом.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

29-летняя бразильская трансгендерная модель Валентина Сампайо поделилась в своем Instagram серией фото, сделанных на улицах Нью-Йорка. Она вышла на прогулку со своей собакой — пекинесом по кличке Лео.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Модель была одета в черное короткое платье, которое дополнила черными туфлями-лодочками.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

Также Валентина поделилась забавным видео, как ее пекинес идет по улице, размахивая своим пушистом хвостом.

Пекинес Валентины Сампайо / © Instagram Валентины Сампайо

В своих интервью Сампайо рассказывает, что Лео — ее самый близкий и постоянный спутник, и он не ее «инстаграм-питомец», а член семьи. Она признавалась, что собака помогала ей справиться с тревожностью, одиночеством и сложными периодами в карьере и личной жизни. «Он любит меня безусловно. Это самое ценное», — говорит модель. А прогулку с Лео для Валентины — это форма медитации и способ отключиться от давления фэшн-индустрии.

Ранее, напомним, на прогулку со своей собакой вышла другая звезда — топ-модель Хайди Клум.

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