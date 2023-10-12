Трансгендерная звезда TikTok в прозрачном платье блеснула трусами и неряшливым маникюром на светской церемонии

26-летняя американская звезда TikTok и трансгендерная женщина – Дилан Малвани – посетила церемонию награждения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, состоявшейся в The Roundhouse в Лондоне. Она стала одной из победительниц премии.

На мероприятии инфлюэнсер продемонстрировала пикантный аутфит. Она позировала перед фотокамерами в романтическом прозрачном черном платье макси с тонкими бретельками с бантиками и рюшами на юбке. Сквозь фатин просвечивались черные трусы.

Дилан Малвани / Фото: Getty Images

Обута Малвани была в черные остроносые туфли. Лук звезда TikTok дополнила аккуратной прической и ярким макияжем смоки-айс. В ушах у нее были элегантные серьги, а на руке – кольцо из этого самого комплекта.

Неухоженным у Дилан был только маникюр – серебряный гель-лак уже достаточно отрос и был ободран на кончиках ногтей.

Дилан Малвани / Фото: Getty Images

Напомним, Аманда Холден пришла на церемонию в черном мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.

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