Требуется дресс-код: звезды, которые нарушили правила Каннского кинофестиваля

Предлагаем посмотреть на самые смелые и странные образы, которые различные звезды выбирали для своих выходов, нарушая тем самым дресс-код мероприятия и еще несколько установленых правил.

Впервые Каннский кинофестиваль провели в 1946 году и с того времени он стал одним из самых престижных праздников современного кино. Также это место, где знаменитости в очередной раз могут заявить о себе, а молодые актеры окунутся в лучи славы и внимания, демонстрируя свои лучшие наряды.

Но поскольку фестиваль один из самых старых и престижных, то ясное дело существует и много правил, которые гости мероприятия должны соблюдать. Одним строжайших из них является дресс-код, согласно которому на красной дорожке мужчины должны бать в смокингах с галстуками-бабочками, а женщины - на каблуках. Однако на протяжении многих лет знаменитости регулярно нарушали эти правила и выходили на красную дорожку не только в эпатажных образах, но и босиком, а некоторые даже делали селфи.

Отказ от обуви

Хотя организаторы Каннского кинофестиваля открещивается от того, что в их правилах дресс-кода указано, что женщины обязательно должны быть на каблуках, но все же прецеденты, когда дам в "неподходящей" обуви не пускали на мероприятие были. Так в 2015 году на красную дорожку не пустили нескольких 50-летних женщин, которые пришли на фестиваль не на шпильках. В протест против этого через год несколько знаменитых актрис решила устроить перформенс и сняли свои туфли прямо на красном ковре Канн.

Сначала это сделала Джулия Робертс. Актриса появилась в черном вечернем платье и туфлях на каблуках и платформе. Но подходя до ступенек она сняла обувь и босиком прошлась по ним. Свой поступок звезда не комментировала, но все же многие списали это на протест против дискриминации женщин.

Джулия Робертс / Getty Images

Это же повторила и актриса Кристен Стюарт. Она сначала позировал для фото в мини-платье и черных лабутенах, но вскоре тоже сняла обувь демонстративно прошлась, держа ее в руках.

Кристен Стюарт / Getty Images

Кристен Стюарт / Getty Images

Похожим образом поступила и Сьюзан Сарандон. Она пришла на премьеру фильма "Светская жизнь" в смокинге и балетках.

Сьюзан Сарандон / Associated Press

Но заявления знаменитых актрис не помогло. В 2019-м на красную дорожку попытались не пропустить шеф-редактора Variety Клаудию Эллер из-за "неподобающей" обуви.

Пикантные наряды

Но говоря о выходках знаменитостей в Каннах нельзя не вспомнить и несколько излишне откровенных нарядов, в которых появлялись на красной дорожке некоторые из них.

В 1988 году на 41-м Каннском кинофестивале эпатировать решила порноактриса Илона Сталлер более известна под псевдонимом Чиччолина. Она надела платье, которое не прикрывало ничего. Наряд Илона дополнила мягкой игрушкой, которой прикрывала немного грудь, чулками и венком на голове.

Илона Сталлер / Getty Images

Если на мероприятии появляется Мадонна, то без эпатажа не обойтись. Так в 1991 году суперзвезда вышла на красную дорожку в длинном розовом халате. Сняла она его на ступеньках и оказалось, что под низом у знаменитости было конусоподобное бюстье и шорты. Создал этот наряд Жан-Поль Готье.

Мадонна / Getty Images

А вот 10 мая 1997 года звезда испанского кино Виктория Абриль пришла на фестиваль в полностью прозрачном наряде, который дополнила пальто и сумкой.

Виктория Абриль / Getty Images

На следующий день фестиваля она пришла в подобии мужского смокинга, но вот только без штанов. На актрисе были туфли, длинный пиджак и шляпа, но сзади на спине ее наряд имел высокий разрез, который демонстрировал ягодицы. Виктория надела короткие белые шорты с имитацией стрингов и дополнила образ сумкой.

Виктория Абриль / Getty Images

Виктория Абриль / Getty Images

Кроссовки на красной дорожке

Дресс-код мероприятия гласит, что мужчины должны быть тоже одеты по инструкции, однако некоторые все же нарушали это правило и отдавали предпочтение современности и комфорту, когда обували не черные туфли, а стильные кроссовки.

Спайк Ли / Associated Press

Сэмюэл Лерой Джексон / Getty Images

Отказ от смокинга

Первым, кто нарушил правило и появился на красной дорожке не в смокинге был художник Пабло Пикассо. В 1953 году он надел пальто из овчины на вельветовый костюм, но тогда его все же пустили на просмотр фильма "Плата за страх".

Пабло Пикассо / Associated Press

В 1986-м эпатировать публику решил французский комик и актер Колюш. Он появился с бантом на голове, в юбке и колготках, чтобы посмотреть фильма Романа Полански "Пираты".

Колюш / Getty Images

Также неоднократно нарушал мужской дресс-код певец и ди-джей Кидди Смайл.

Кидди Смайл / Getty Images

Кидди Смайл / Getty Images

Запрет селфи

На красной дорожке Канн знаменитостям нельзя не только носить "неподобающую" одежду, но и делать селфи, потому что по мнению директора фестиваля Тьерри Фремо это проявлением безвкусицы. Но некоторые селебрети все же нарушают это правило и до того, как их остановят секьюрити успеваю зачекинится на мероприятии.

Так в 2021 году это правило нарушили актриса Джоди Фостер и ее жена фотограф Александра Хедисон.

Джоди Фостер и Александра Хедисон / Getty Images

А вот в 2019-м фото с красной дорожки попытались сделать певица Пикси Лотт и модельер Оливер Чеширу. Увидев, что пара делает селфи их попытались остановить секьюрити и забрать телефон.

Пикси Лотт и Оливер Чеширу / Getty Images

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