Трехъярусный торт и выступление кабаре: Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь 80-летия мамы

Дженнифер Лопес с мамой / © Instagram Дженнифер Лопес

Реклама

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram серию фото с вечеринки, которая была посвящена 80-летию ее мамы — Гваделупе Родригес. Мероприятие прошло в одном из клубов Лас-Вегаса.

Дженнифер Лопес с мамой / © Instagram Дженнифер Лопес

Гваделупе Родригес / © Instagram Дженнифер Лопес

Судя по фото, праздник прошел очень весело. Для Гваделупе подготовили трехъярусный розово-голубой торт с куклой на верхушке, с шоу-программой выступило кабаре — именинница тоже танцевала под сценой, а дети Лопес — 17-летние близнецы Макс и Эмма — выступили со стендапом.

Гваделупе Родригес / © Instagram Дженнифер Лопес

Гваделупе Родригес / © Instagram Дженнифер Лопес

Гваделупе Родригес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дочь Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Сын Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

На празднике присутствовали и сестры Дженнифер — Линда и Лесли.

Реклама

Дженнифер Лопес с сестрами / © Instagram Дженнифер Лопес

«С днем рождения, мама! Тебе 80 лет! Ты — сердце нашей семьи, мой величайший учитель и мой вечный пример силы, изящества и безусловной любви. Все, что я есть, — благодаря тебе… твоим жертвам, твоей вере, твоему чувству юмора и твоей глубокой любви. Спасибо тебе за то, что всегда верила в меня, поддерживала меня и напоминала мне, кто я есть.

Мне так повезло быть твоей дочерью, и я люблю тебя безмерно. За 80 лет красоты, стойкости и любви, и за множество, множество моментов вместе! Я так рада, что мы все смогли отпраздновать это событие вместе и в твоем любимом месте на земле — в Лас-Вегасе!» — написала Дженнифер Лопес под снимками.

День рождения Гваделупе Родригес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес с мамой / © Instagram Дженнифер Лопес

Отметим, Гваделупе Родригес родом из Пуэрто-Рико, воспитала Дженнифер и двух ее сестер в Бронксе, Нью-Йорк, в строгой, но любящей атмосфере. Она работала воспитательницей в детском саду. Отношения между матерью и дочерью на протяжении жизни были разными — Лопес рассказывала, что в ее подростковом возрасте между ними возникали серьезные конфликты, однако сейчас они очень близки.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес с дочерью приготовила праздничный ужин для семьи.