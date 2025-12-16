- Дата публикации
Трехъярусный торт и выступление кабаре: Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь 80-летия мамы
Снимками с празднования день рождения своей мамы певица поделилась в Сети.
56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram серию фото с вечеринки, которая была посвящена 80-летию ее мамы — Гваделупе Родригес. Мероприятие прошло в одном из клубов Лас-Вегаса.
Судя по фото, праздник прошел очень весело. Для Гваделупе подготовили трехъярусный розово-голубой торт с куклой на верхушке, с шоу-программой выступило кабаре — именинница тоже танцевала под сценой, а дети Лопес — 17-летние близнецы Макс и Эмма — выступили со стендапом.
На празднике присутствовали и сестры Дженнифер — Линда и Лесли.
«С днем рождения, мама! Тебе 80 лет! Ты — сердце нашей семьи, мой величайший учитель и мой вечный пример силы, изящества и безусловной любви. Все, что я есть, — благодаря тебе… твоим жертвам, твоей вере, твоему чувству юмора и твоей глубокой любви. Спасибо тебе за то, что всегда верила в меня, поддерживала меня и напоминала мне, кто я есть.
Мне так повезло быть твоей дочерью, и я люблю тебя безмерно. За 80 лет красоты, стойкости и любви, и за множество, множество моментов вместе! Я так рада, что мы все смогли отпраздновать это событие вместе и в твоем любимом месте на земле — в Лас-Вегасе!» — написала Дженнифер Лопес под снимками.
Отметим, Гваделупе Родригес родом из Пуэрто-Рико, воспитала Дженнифер и двух ее сестер в Бронксе, Нью-Йорк, в строгой, но любящей атмосфере. Она работала воспитательницей в детском саду. Отношения между матерью и дочерью на протяжении жизни были разными — Лопес рассказывала, что в ее подростковом возрасте между ними возникали серьезные конфликты, однако сейчас они очень близки.
