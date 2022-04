Тренч с патриотичными лозунгами: Настя Каменских рассказала, как ее подруга создала для нее этот кричащий образ

Певица Настя Каменских с первых дней войны поддерживает Украину и помогает чем может.

Недавно артистка выступала в Лас-Вегасе на церемонии Latin American Music Awards. В этом году Каменских открывала это музыкальное мероприятие. Настя появилась в тот вечер на красной дорожке перед началом концерта в синем тренче, который украшали патриотичные лозунги: Stop the war, Stand with Ukraine, Ukraine is freedom Freedom is Ukraine, Слава Україні. Таким образом певица попыталась обратить внимание мира на войну в Украине и поддержать нас.

Настя Каменских / Getty Images

В своем Instagram певица подробнее рассказала об этом образе и о том, кто является его автором. Оказывается, тренч вручную расписывала этими лозунгами лучшая подруга Каменских и экс-жена Позитива – Анна Андрийчук.

"Сейчас важно говорить всеми возможными способами об Украине. Поэтому на @latinamas я была в пальто, которое моя @annchuk собственноручно расписала важными посланиями миру: Ukraine is freedom. Freedom is Ukraine Stand with Ukraine Stop the war И, конечно, "Слава Украине" - словами, которые теперь знают во всем мире. Горжусь быть украинкой!" - написала Настя.

Автор наряда также прокомментировала свою работу в блоге, написав:

"Для меня было честью создать этот образ на красную дорожку @latinamas для @kamenskux. Этот месседж – это крик души. Крик каждого украинца и каждого человека, который сердцем из Украины. Разрисовывая пальто, невозможно было сдержать слез. Я верю и знаю, что мы обязательно победим и Украина расцветет снова", - говорит дизайнер.

