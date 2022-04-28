Тренд "хочу домой": крестница Путина предрекает скорое возвращение российских эмигрантов

В своем Telegram-канале Ксения Собчак прокомментировала "тоску по Родине" людей, уехавших из России.

В свойственной ей категоричной и снисходительной манере Ксения Собчак прокомментировала пост шоумена Моргенштерна, в котором он заявил, что хочет вернуться в Россию.

"Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск - это разное. У кого-то уже кончились деньги, и в фб огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, и что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации.



Вернуться домой, с одной стороны, ничего не мешает, с другой - люди отдали свои съемные квартиры, денег на залог/аренду просто нет, они поссорились с друзьями, возвращаться будто некуда".

Написала, по-видимому, уверенная, что уехать из России могут только люди малообеспеченные, не имеющие своих квартир, а вынужденные арендовать жилье. Крестница Путина считает, что, кроме квартирного вопроса, вернуться уехавшим ничего не мешает. Видимо, в мире Собчак не слышны отголоски взрывов в Мариуполе, плачь родственников убитых в Буче, Бородянке, Одессе, Чернигове, за что и она, как и все плательщики налогов в России в том числе, несет ответственность. Не мешает Ксении жить в России и боязнь быть арестованной за пост в соцсети или кроссовки в желто-голубой гамме.

Собчак хорошо знает своих соотечественников, поэтому предрекает, что отсутствие денег - аргумент для них более весомый, чем несогласие с агрессивной политикой правительства, начавшего широкомасштабное вторжение в Украину. Посмотрим, права ли она и как много публичных личностей вернется вскоре обратно в Россию.

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