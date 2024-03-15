Тренд "Оскара" - черно-белые платья: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

В этот раз знаменитости решили надеть контрастные наряды.
Ежегодно на церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" прослеживается один или несколько модных трендов. В 2023 году знаменитости на красной дорожке массово появились в нарядах с 3D цветами, а вот 2024-й стал годом для черно-белых образов.
Многие знаменитые красавицы надели на церемонию "Оскар" и афтепати Vanity Fair именно наряды, в которых сочетались черный и белый цвета. Ниже мы собрали самые интересные наряды в подобном стиле.
Дженнифер Лоуренс
Кэри Маллиган
Исса Рэй
Сара Сильверман
Бекки Джи
Марлен Дэвис
Кристи Скотт
Майтреи Рамакришнан
Лили Гладстон
Трейси Эллис Росс
Алба Баптишта
Франческа Скорсезе
Криста Миллер
Одиль Корсо
Джейн Миллихип
Грета Ли
Билли Айлиш
Келли Роуленд
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