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Тренд "Оскара" - черно-белые платья: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

Тренд "Оскара" - черно-белые платья: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

Фото: Getty Images, Associated Press

В этот раз знаменитости решили надеть контрастные наряды.

Ежегодно на церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" прослеживается один или несколько модных трендов. В 2023 году знаменитости на красной дорожке массово появились в нарядах с 3D цветами, а вот 2024-й стал годом для черно-белых образов.

Многие знаменитые красавицы надели на церемонию "Оскар" и афтепати Vanity Fair именно наряды, в которых сочетались черный и белый цвета. Ниже мы собрали самые интересные наряды в подобном стиле.

Дженнифер Лоуренс

© Associated Press
Фото: Associated Press

Кэри Маллиган

© Associated Press
Фото: Associated Press

Исса Рэй

© Getty Images
Фото: Getty Images

Сара Сильверман

© Getty Images
Фото: Getty Images

Бекки Джи

© Getty Images
Фото: Getty Images

Марлен Дэвис

© Getty Images
Фото: Getty Images

Кристи Скотт

© Getty Images
Фото: Getty Images

Майтреи Рамакришнан

© Getty Images
Фото: Getty Images

Лили Гладстон

© Associated Press
Фото: Associated Press

Трейси Эллис Росс

© Associated Press
Фото: Associated Press

Алба Баптишта

© Associated Press
Фото: Associated Press

Франческа Скорсезе

© Associated Press
Фото: Associated Press

Криста Миллер

© Associated Press
Фото: Associated Press

Одиль Корсо

© Associated Press
Фото: Associated Press

Джейн Миллихип

© Associated Press
Фото: Associated Press

Грета Ли

© Associated Press
Фото: Associated Press

Билли Айлиш

© Associated Press
Фото: Associated Press

Келли Роуленд

© Getty Images
Фото: Getty Images

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