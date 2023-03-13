Тренд "Оскара" - платья с 3D цветами: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

Многие знаменитости отдали предпочтение флористическим мотивам, поэтому некоторые образы выглядели очень романтично.
В Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта прошла ежегодная церемония "Оскар", где уже 95 лет отмечают таланты лучших представителей киноиндустрии. Звезды демонстрировали на мероприятии и послеоскаровской вечеринке Vanity Fair Oscars Party роскошные образы от именитых брендов и драгоценные ювелирные украшения.
Рассматривая луки знаменитых красавиц без сомнения можно сказать, что главным трендом церемонии стали блестки и пайетки, но также множество звезд пришли на это событие в нарядах украшенных 3D цветами. Ниже мы собрали самые интересные наряды в подобном стиле.
Холли Берри
Николь Кидман
Ева Пясковская
Мишель Йео
Винни Харлоу
Флоренс Пью
Шонда Раймс
Тесса Томпсон
Сьюки Уотерхаус
Айрис Апатоу
Адвоа Абоах
Кара Делевинь
Читайте также:
- Дорогие и гламурные: что надели претендентки на лучшую актрису года на "Оскар"
- В золотом платье с пайетками: 82-летняя Нэнси Пелоси в эффектном образе пришла на послеоскаровскую вечеринку
- Вечеринка Vanity Fair Oscars Party: звезды в "голых" платьях