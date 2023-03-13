Тренд "Оскара" - платья с 3D цветами: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

В Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта прошла ежегодная церемония "Оскар", где уже 95 лет отмечают таланты лучших представителей киноиндустрии. Звезды демонстрировали на мероприятии и послеоскаровской вечеринке Vanity Fair Oscars Party роскошные образы от именитых брендов и драгоценные ювелирные украшения.

Рассматривая луки знаменитых красавиц без сомнения можно сказать, что главным трендом церемонии стали блестки и пайетки, но также множество звезд пришли на это событие в нарядах украшенных 3D цветами. Ниже мы собрали самые интересные наряды в подобном стиле.

Холли Берри

Холли Берри / Фото: Associated Press

Николь Кидман

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ева Пясковская

Ева Пясковская и Ежи Сколимовский / Фото: Getty Images

Мишель Йео

Мишель Йео / Фото: Associated Press

Винни Харлоу

Винни Харлоу / Фото: Associated Press

Флоренс Пью

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Шонда Раймс

Шонда Раймс / Фото: Associated Press

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Айрис Апатоу

Айрис Апатоу / Фото: Associated Press

Адвоа Абоах

Адвоа Абоах / Фото: Associated Press

Кара Делевинь

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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