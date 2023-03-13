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Тренд "Оскара" - платья с 3D цветами: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
1 мин
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Тренд "Оскара" - платья с 3D цветами: кто из знаменитых красавиц выбрал такие образы

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Многие знаменитости отдали предпочтение флористическим мотивам, поэтому некоторые образы выглядели очень романтично.

В Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта прошла ежегодная церемония "Оскар", где уже 95 лет отмечают таланты лучших представителей киноиндустрии. Звезды демонстрировали на мероприятии и послеоскаровской вечеринке Vanity Fair Oscars Party роскошные образы от именитых брендов и драгоценные ювелирные украшения.

Рассматривая луки знаменитых красавиц без сомнения можно сказать, что главным трендом церемонии стали блестки и пайетки, но также множество звезд пришли на это событие в нарядах украшенных 3D цветами. Ниже мы собрали самые интересные наряды в подобном стиле.

Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press
Холли Берри / Фото: Associated Press

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ева Пясковская

Ева Пясковская и Ежи Сколимовский / © Getty Images
Ева Пясковская и Ежи Сколимовский / Фото: Getty Images

Мишель Йео

Мишель Йео / © Associated Press
Мишель Йео / Фото: Associated Press

Винни Харлоу

Винни Харлоу / © Associated Press
Винни Харлоу / Фото: Associated Press

Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Шонда Раймс

Шонда Раймс / © Associated Press
Шонда Раймс / Фото: Associated Press

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press
Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Айрис Апатоу

Айрис Апатоу / © Associated Press
Айрис Апатоу / Фото: Associated Press

Адвоа Абоах

Адвоа Абоах / © Associated Press
Адвоа Абоах / Фото: Associated Press

Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
456
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