Тренды осени 2023: чем стоит пополнить свой гардероб

Если вы в поисках стильных вещей, которые можно сочетать во многих образах, обратите внимание на наш список ниже, ведь многие It girl уже их преобрели.

Осень - самое время для пополнения гардероба новыми и стильными вещами, ведь на улице уже не столь жарко, чтобы носить только легкие платья и можно позволить себе многослойные образы, свитера и различные варианты обуви.

Однако стоит выделить все же пять вещей, которые будут особенно популярными в эти три месяца и вы их сможете комбинировать во многих нарядах.

Жакеты

Если у вас еще нет качественного жакета в стиле оверсайз - самое время обратить на него внимание в магазине. Такую вещь, особенно если она из хорошей и стильной ткани, можно носить с платьями, юбками и любыми брюками. Также жакет отлично подойдет на прохладную погоду и хорошо будет смотреться с оверсайз пальто.

Модель Нурия Ротшильд / Фото: Getty Images

Полосатые костюмы

В двухтысячных такой тренд уже был, поэтому, как видим, мода вернулась. Однако теперь подобные костюмы стали более свободными и универсальными. Надеть костюм в полоску можно совершенно в любое место: учебу, работу, деловую встречу и на прогулку. Поэтому если вы решили приобрести подобный наряд, он действительно вам прослужит верой и правдой.

Саи де Силва - модный блогер и трендсеттер / Фото: Getty Images

Широкие джинсы

Освободите свои ноги наконец-то от скини и приобретите удобные и свободные джинсы прямого кроя. Такие штаны будут более универсальными, подчеркнут вашу фигуру и сделают талию более тонкой, а если вы девушка с широкими бедрами, то такая модель не будет акцентировать на них внимание.

Тамара Калинич - сербская модница и трендсеттер / Фото: Getty Images

Джинсовая юбка

Это еще одна вещь, которая вернулась к нам из середины нулевых и это просто замечательно, ведь такая юбка отлично сидит на многих фигурах и является универсальной вещью, которую можно надеть и с белой рубашкой, и с топом-бандо. Также такая юбка прослужит вам долго и вы свободно сможете ее носить и зимой с сапогами, и осенью со стильными бабушками или лоферами.

Лиза Эйкен - исполнительный директор отдела моды и красоты Vogue / Фото: Getty Images

Яркая сумка

Лучший способ сделать образ более интересным - добавить в него яркий аксессуар. В этом случае хорошая инвестиция - качественная сумка интересного дизайна или цвета. Такая вещь будет радовать вас на протяжении длительного времени и станет изюминкой многих луков.

Сумка Prada / Фото: Getty Images

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