Тренды украшений 2025 года: Андре Тан рассказал, какие аксессуары станут главным хитом осени

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Крупные экстравагантные украшения

Это могут быть большие серьги, массивные браслеты или колье — все это сейчас на пике популярности и добавляет образу звездности.

Большие броши

Да, такие украшения снова в тренде и это не только бабушкины реликвии, а и трендовые акценты. Броши могут быть крупные, цветочные. Носить их можно на пальто, жакете или даже на шапке — они будут везде уместны, придадут образу шика и гламура.

Украшения ручной работы

Винтажные пуговицы или шнурки — это все теперь стильно и модно. Дизайнеры обожают такие украшения за их ироничность и креативность. А еще они прекрасно подчеркнут вашу индивидуальность.

Золотые украшения

Серебро этой осенью не будет таким популярным, как золотые украшения. Осень 2025 года — это время золота. В тренде будут крупные цепи, серьги, браслеты — все должно быть в теплых оттенках и сиять.