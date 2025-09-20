- Дата публикации
Тренды украшений 2025 года: Андре Тан рассказал, какие аксессуары станут главным хитом осени
Дизайнер назвал аксессуары, которые будут в тренде этой осенью, а также дал советы как их носить.
Крупные экстравагантные украшения
Это могут быть большие серьги, массивные браслеты или колье — все это сейчас на пике популярности и добавляет образу звездности.
Большие броши
Да, такие украшения снова в тренде и это не только бабушкины реликвии, а и трендовые акценты. Броши могут быть крупные, цветочные. Носить их можно на пальто, жакете или даже на шапке — они будут везде уместны, придадут образу шика и гламура.
Украшения ручной работы
Винтажные пуговицы или шнурки — это все теперь стильно и модно. Дизайнеры обожают такие украшения за их ироничность и креативность. А еще они прекрасно подчеркнут вашу индивидуальность.
Золотые украшения
Серебро этой осенью не будет таким популярным, как золотые украшения. Осень 2025 года — это время золота. В тренде будут крупные цепи, серьги, браслеты — все должно быть в теплых оттенках и сиять.