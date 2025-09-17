Тренды верхней одежды осени-зимы 2025-2026: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Пальто оверсайз

Это ключевой силуэт сезона. Широкие плечи, мягкие линии, длина миди — создают ощущение современности и элегантности. Такая верхняя одежда выглядит стильно и современно, но самое главное — она комфортна.

Дубленки

В тренде короткие и длинные дубленки. В этом сезоне они снова на пике популярности, даже несмотря на то, что создают атмосферу 90-х. Они очень теплые и с ними каждый лук становится дорогим.

Тренчи новых оттенков

То есть речь идет не только о классическом бежевом оттенке, но и о шоколадном, глубоком сером или хаки. Это придает образу элегантности и делает его интересным.

Кожаные куртки

В тренде свободные, объемные и очень байкерские варианты в стиле оверсайз. Такие куртки добавят характера и смелости вашему образу.

Пуховики с поясом

Они теплые, удобные и одновременно женственные. Такие куртки красиво подчеркивают талию, что придает образу утонченности.