Тренды верхней одежды осени-зимы 2025-2026: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание
Пришло время выбрать свою идеальный верхнюю одежду и именно поэтому дизайнер рассказал, какие модели будут актуальными в этом сезоне.
Пальто оверсайз
Это ключевой силуэт сезона. Широкие плечи, мягкие линии, длина миди — создают ощущение современности и элегантности. Такая верхняя одежда выглядит стильно и современно, но самое главное — она комфортна.
Дубленки
В тренде короткие и длинные дубленки. В этом сезоне они снова на пике популярности, даже несмотря на то, что создают атмосферу 90-х. Они очень теплые и с ними каждый лук становится дорогим.
Тренчи новых оттенков
То есть речь идет не только о классическом бежевом оттенке, но и о шоколадном, глубоком сером или хаки. Это придает образу элегантности и делает его интересным.
Кожаные куртки
В тренде свободные, объемные и очень байкерские варианты в стиле оверсайз. Такие куртки добавят характера и смелости вашему образу.
Пуховики с поясом
Они теплые, удобные и одновременно женственные. Такие куртки красиво подчеркивают талию, что придает образу утонченности.