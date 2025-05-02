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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Тренировки не пропускает: беременная Оливия Калпо показала селфи из спортзала

Судя по фото в Сети, беременность модели проходит легко.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Оливия Калпо

Оливия Калпо

32-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является муж звезды — игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — начало третьего триместра, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.

Однако судя по контенту, который модель публикует в Instagram, беременность проходит легко. Она даже показала фото из спортзала.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Оливия позировала в черном обтягивающем комбинезоне, который подчеркнул ее беременный живот, и белых кроссовках. Также она сделала селфи со своим другом-фотографом, на котором они померились своими животами.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Отметим, Калпо давно мечтала стать матерью, но ранее открыто говорила, что страдает от эндометриоза — заболевания, которое может осложнять возможность забеременеть.

Ранее, напомним, беременная Оливия Калпо показывала, как отпраздновала Пасху.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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