Тренировки не пропускает: беременная Оливия Калпо показала селфи из спортзала

Оливия Калпо

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32-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является муж звезды — игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — начало третьего триместра, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.

Однако судя по контенту, который модель публикует в Instagram, беременность проходит легко. Она даже показала фото из спортзала.

© Instagram Оливии Калпо

Оливия позировала в черном обтягивающем комбинезоне, который подчеркнул ее беременный живот, и белых кроссовках. Также она сделала селфи со своим другом-фотографом, на котором они померились своими животами.

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© Instagram Оливии Калпо

Отметим, Калпо давно мечтала стать матерью, но ранее открыто говорила, что страдает от эндометриоза — заболевания, которое может осложнять возможность забеременеть.

Ранее, напомним, беременная Оливия Калпо показывала, как отпраздновала Пасху.