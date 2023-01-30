Тревожные сигналы, после которых нужно заканчивать отношения: советы от исполнительницы песни "Ванька-встанька"

Недавно певица Маша Кондратенко представила новый клип на песню "Не ходи" о токсичных отношениях с бывшим. Ей понадобилось почти два года, чтобы впервые — откровенно и вчистую — рассказать о горьком опыте токсических отношений с бывшим парнем, едва не доведшим Машу до клинической депрессии.

После болезненного опыта токсических отношений певица и инфлюэнсер Маша Кондратенко поделилась советами, которые, надеется она, помогут другим не совершать тех же ошибок, которые когда-то совершила она:

"1. Отношения, стремительно набирающие обороты и развивающиеся — не приведут ни к чему хорошему.

Чтобы начинать строить отношения с мужчиной, нужно узнать его в первую очередь как человека: какие у него ценности? какие отношения с семьей? как он говорит о своей бывшей? Не зная банальных базовых вещей, ты можешь в какой-то момент очень удивиться, когда узнаешь, что твой партнер сидит на сайтах знакомств и пишет грязные СМС другим девушкам.

Маша Кондратенко/Пресслужба

2. Не придавай значения красивой обертке и помпезным ухаживаниям

Это все – не о глубине и любви. Наблюдай за пустяками: спрашивает ли он, где ты, когда объявили воздушную тревогу? Привозит ли он тебе лекарство, когда ты болеет? Потому что букет цветов или дорогой подарок вряд ли помогут, когда ты одна с температурой 38,5.

Все материальное – пустое, если в отношениях тебе одиноко и тебя не слышат. Не забывай включать холодную голову и критическое мышление. Если человек "красив" только в своем пафосе — значит, ему больше нечего тебе дать. А высокопарных слов и даже самых дорогих подарков слишком мало, чтобы купить любовь и доверие.

3. Обращай внимание на мелочи

Очень важно на начальной стадии общения наблюдать за ним, слушать, что говорит человек, и какой отзыв это имеет в твоем сердце. Не предъявляет ли он претензии в шутливой форме, когда ты общаешься и проводишь время с подругами/друзьями? Не рассказывает ли он все время о своей бывшей или вспоминает о ней при первой удобной возможности? В конце концов, он готов брать ответственность за отношения или просто ищет "роман на две недели"?

Маша Кондратенко/Пресслужба

4. Не ныряй в него и не забывай о близких

Семья – это люди, которые тебя любят безусловной любовью и принимают, в каком бы состоянии ты ни была. Нет ничего теплее, чем мамины объятия, папины шутки и теплый чай на кухне дома.

В попытках вернуться к себе и выйти из сложного состояния я часто ездила к родителям домой, рядом с ними мне становилось гораздо спокойнее. Не полностью, но на какой-то процент родители помогли мне справиться с этим. Поэтому не пренебрегай помощью близких, цени время, проведенное рядом, и их поддержку. Никто не будет желать тебе добра так искренне и самоотверженно. Семья – наш тыл. В безумном рабочем ритме мы нередко об этом забываем, но жизнь напоминает. Иногда через боль.

5. Не спасай никого, если тебя не просят. Особенно мужчину

Не надо думать, что он изменится после твоего появления в его жизни. Не думай, что ты сможешь вылечить все его раны. Не делай из себя спасителя и не иди на эти жертвы ради него. Ты создана для счастья, тепла и любви! А если ты счастлива сама по себе, то в твоей жизни обязательно появится мужчина, который только укрепит ту силу, которая у тебя уже есть”.

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