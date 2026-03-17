Мерил Стрип / © Associated Press

Реклама

Среди приглашенных в этом году было три дочери голливудской легенды — актрисы Мерил Стрип, которая сама является трехкратным лауреатом этой премии, а номинировали ее на «Оскар» за карьеру 18 раз: 42-летняя Мейми, 39-летняя Грейс и 34-летняя Луиза.

Мейми

Старшая дочь Мерил, которая сама является актрисой, выбрала для мероприятия платье от украинского бренда Santa — лаконичное платье-сетку полностью украшенное стразами. У наряда были длинные рукава, а на спине его украшал разрез и бант. Под сеточным верхом актрисы также было бежевое платье-майка.

Мейми Гаммер / © Associated Press

Грейс

Средняя дочь актрисы выбрала также серебристое платье, но уже от бренда Balenciaga. Наряд был свободного фасона и полностью расшит стеклярусом, а также имел карманы. Образ актриса дополнила роскошными серьгами-люстрами в виде цветов.

Реклама

Грейс Гаммер / © Associated Press

Луиза

Младшая из дочерей Мерил также актриса, но в отличие от сестер пришла на вечеринку не в платье, а в роскошном кожаном костюме от бренда khaite, который включал жакет, брюки и перчатки. Дополнила Луиза образ рубашкой с галстуком, очками и черными сапогами.

Луиза Гаммер / © Getty Images

Напомним, что когда Мерил была беременна Мейми, то также пришла на «Оскар». Это произошло в 1983 году и в тот день актриса победила. Также у Мерил Стрип есть еще и старший сын — 46-летний Генри Гаммер.