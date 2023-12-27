"Три эльфа": модель Жозефин Скривер показала милые фото с мужем и 4-месячной дочерью у елки

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's secret Жозефин Скривер опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на Рождество у нее на родине - в Дании.

Жозефин Скривер с семьей / Фото: Instagram Жозефин Скривер

На фото она позирует со своим мужем - 34-летним фронтменом The Cab, Александром ДеЛеоном, и их четырехмесячной дочерью Авророй Джеймс. У всех на голове шапки Санта-Клауса.

Жозефин Скривер с дочерью Авророй / Фото: Instagram Жозефин Скривер

"Три эльфа желают вам счастливого Рождества", - написала Жозефин под снимком.

Жозефин Скривер с семьей / Фото: Instagram Жозефин Скривер

Напомним, Скривер стала впервые мамой в конце августа этого года. А уже спустя два месяца после родов продемонстрировала стройную фигуру. Она смогла быстро вернуть свою дородовую форму благодаря регулярным занятиям спортом.

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