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Три громких "да" в Венеции: звездные свадьбы, ставшие настоящими событиями мирового масштаба еще до Бесоса
Венеция — город, где история, мода и любовь переплетаются в один роскошный сюжет и именно здесь состоялись три самых известных свадьбы современности, которые до сих пор обсуждаются.
В конце июня в Венеции состоялась одна из самых роскошных и дорогих свадеб года — женился американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес. Пара праздновала три дня, пригласила на мероприятие около двухсот VIP-гостей, среди которых были такие звезды как Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо и Сабрина Карпентер.
Однако не только Безос праздновал в знаменитом городе на воде, ведь свадьбу там проводили и другие знаменитости, которых мы предлагаем вспомнить.
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Голливудская актриса и французский миллиардер поженились во второй раз в Венеции 25 апреля 2009 года. После официальной церемонии в Париже пара устроила роскошное празднование в самом известном театре Венеции — Teatro La Fenice.
Гости попали в настоящую сказку с масками, бархатными накидками и эхом барочной музыки. Свадьба напоминала бал-маскарад с шампанским, свечами и нарядами от кутюр. Сальма сияла в белоснежном платье Balenciaga, созданном специально для нее Николя Гескьером, который в те годы был креативным директором бренда.
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин
27 сентября 2014 года Джордж Клуни и адвокат Амаль Аламуддин в роскошном Aman Venice Hotel сказали друг другу «Да». Свадьба длилась несколько дней и включала экскурсии по каналам, официальную церемонию в Палаццо Ка’Фарсетти и прием со знаменитыми гостями.
Амаль появилась в свадебном платье от Oscar de la Renta, украшенном кружевом, вышивкой и шлейфом, также в платье были открыты плечи. Ее наряд навсегда вошел в список самых красивых свадебных платьев десятилетия.
Александр Арно и Жеральдин Гийо
В октябре 2021 года Венеция стала эпицентром еще одной громкой свадьбы — женился сын президента компании LVMH - Александр Арно и дизайнер Жеральдин Гийо. Церемония состоялась в Chiesa dei Gesuiti, где архитектура барокко сочеталась с современной элегантностью.
Жеральдин выбрала минималистическое, но чрезвычайно изысканное платье, созданное в лучших традициях французской моды, символ тонкой роскоши нового поколения. Бренд, создавший ее наряды, официально не объявлялся.