"Три воздушные тревоги за ночь": актер Лив Шрайбер рассказал, как побывал в бомбоубежище во Львове

"Три воздушные тревоги за ночь": актер Лив Шрайбер рассказал, как побывал в бомбоубежище во Львове

Американский актер приехал во Львов, где встретился с волонтерами и переселенцами.

Знаменитый актер, режиссер и сценарист Лив Шрайбер приехал на украино-польскую границу, чтобы с благотворительной организацией World Central Kitchen готовить горячие обеды для украинских беженцев. На своей странице в Instagram актер показал, как готовил борщ.

В своих новых публикациях Лив рассказал, как получил опыт пребывания в бомбоубежище, которое находилось в подвале его отеля.

"Бессонная ночь во Львове. Воздушная тревога срабатывала не менее 3 раз. Находясь в подвале нашего отеля, я был так впечатлен тем, насколько оптимистичными казались люди, которых я там встречал", - написал Шрайбер.

"Вздремнуть на улице после долгой ночи во Львове. Столько историй, такие невероятно стойкие люди. Я сейчас дома в целости и сохранности. Хотел бы я сказать то же самое о них", - добавил актер и призвал всех донатить в поддержку Украины.

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