Трикотаж с пайетками вместо вечернего платья: Ева Лонгория удивила выбором гламурного наряда

Ева Лонгория / © Associated Press

Трикотаж, особенно с декором, возвращается в моду и Ева Лонгория это доказала своим появлением в Нью-Йорке. Актрису сфотографировали папарацци, когда она шла к своей машине после съемок в шоу «Прямой эфир с Келли и Марком».

Во время интервью Ева презентовала публике первый сезон сериала Necaxa от Hulu и актриса буквально сияла в трикотажном ансамбле, украшенном мелкими пайетками, пришитыми градиентом. Наряд Евы был от бренда Brunello Cucinelli и включал свитер и юбку-карандаш.

Также звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» дополнила лук босоножками от Alevi, коричневым широким ремнем и серьгами. Волосы она собрала в высокий хвост, а также сделала яркий макияж.

Ранее Ева Лонгория также продемонстрировала на улицах Нью-Йорка креативное белое платье, в котором выглядела сногшибательно. Платье также красиво смотрелось с золотыми украшениями, которые она с ним носила, а также с макияжем и ее темными распущенными волосами.

