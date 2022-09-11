Триумфальное возвращение: Линда Евангелиста впервые вышла на подиум после изуродовавшей ее тело операции

Линда Евангелиста впервые за шесть лет - после неудачной косметической процедуры по замораживанию жира - вышла на подиум. Знаменитая супермодель 90-х приняла участие в показе новой коллекции Модного дома Fendi.
Многие годы модель скрывалась от папарацци, не появлялась на публике и работала, но теперь решила вернуть себе свою жизнь. Линда закрыла показ, продефилировала по подиуму в Нью-Йорке в широком пальто в культовом цвете Тиффани.
Дополнила лук модели серебристая сумка, высокие перчатки и украшения. На лице у нее был плотный макияж, а волосы ей собрали. Модель хоть и не носит больше одежду открывающую ее тело, все же выглядела отлично.
Также интересно, что этот цвет был выбран не просто так, ведь данная коллекция стала коллаборацией креативного директора Fendi Кима Джонса с Марком Джейкобсом и Tiffany & Co., Именно поэтому на Линде было платье фирменного цвета ювелирного дома.
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