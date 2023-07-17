Трогательный кадр: 63 года тому назад Одри Хепберн родила сына

17 июля 1960 года голливудская суперзвезда и обладательница премии "Оскар" - актриса Одри Хепберн - родила своего первого ребенка - сына Шона. Малыш родился у нее в браке с Мел Феррером - известным американским актером.

Для мужчины это был уже четвертый брак, а для Одри - первый. Муж был старше ее на 12 лет. Отношения у них были не простыми, ведь перед Шоном Одри перенесла выкидыш, но все же когда смогла забеременеть повторно и родить, решила уйти в декрет. Спустя 14 лет брака пара оформила развод.

Тем не менее, спустя всего несколько дней после рождения сына, 19 июля 1960 года, они организовали милую фотосессию для прессы в больнице в Люцерне, Швейцария.

Одри Хепберн, Мел Феррер и их сын Шон / Фото: Associated Press

"В ясное, солнечное воскресенье после настоящей бури родился наш крепкий, здоровый мальчик. Как все молодые матери, я сначала не могла поверить в то, что это действительно мой сын и что я могу держать его на руках… Даже в детстве я больше всего мечтала иметь ребенка… И я хотела иметь много детей. Это была заветная мечта моей жизни… Уверена, в восемнадцать лет материнство прекрасно, но, когда приходится ждать этого много лет, радость становится просто безграничной… Выкидыши были самой мучительной страницей моей жизни. Я страдала гораздо сильнее, чем после развода родителей и ухода отца. С момента рождения Шона семья стала для меня главным в жизни. Мне мучительно находиться вдали от него даже самое короткое время. Только в семье я становлюсь настоящей. А кино – это всего лишь красивая выдумка", - рассказывала после рождения ребенка женщина в книге "Одри Хепберн. Откровения о жизни, грусти и любви".

Одри Хепберн с сыном Шоном, 1961 год / Фото: Associated Press

Шона Хепберна-Феррера крестили два месяца спустя в часовне в Бургенштоке, где венчались его мать и отец. Крестильное платье для ребенка придумал, конечно же, друг Одри Юбер де Живанши.

Всего у актрисы было двое детей. После развода в 1968 году Мелом, Одри находилась в тяжелой депрессии, от которой лечилась у итальянского психиатра Андреа Дотти и в результате этого общения вышла за него замуж и родила второго сына Люка. Одри тогда было 39 лет и беременность протекала тяжело и потребовала почти постоянного постельного режима.

Сыновья Одри Хепберн Шон Хепберн Феррер (справа) и Лука Дотти (слева), 2010 год / Фото: Associated Press

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