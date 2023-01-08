Троллинг от звезды: Хейли Бибер появилась на публике в провокационной футболке

Модель и основательница косметического бренда Rhode, 26-летняя Хейли Бибер, также и представительница голливудской династии актерской семьи, ведь является младшей дочерью Стивена Болдуина. Благодаря связям красотка начала сниматься для глянцев и заключать контракты с модными брендами еще в 17 лет в результате чего добилась колоссального успеха: она является лицом многих известных марок, рекламирует косметику, белье и ходит по подиумах. Также у нее успешные YouTube-проект, а ее стиль постоянно становится вирусным и им вдохновляются модники по всему миру.

Но стала ли Хейли бы такой известной, богатой и популярной, если бы не связи в мире звезд? Этим вопросом задалось и издание Daily Mail, когда написало статью о детях звезд, которые добились славы совсем не благодаря талантам и упорству, а именам родителей. Упоминалась в этом материале и Хейли. В статье также называются имена: Зои Кравиц, Эмма Робертс, Лили Роуз Депп, Дакота Джонсон, Бруклин Бэкхем и многие другие представители “золотой” молодежи.

Хейли с отцом в 2013 году / Фото: Associated Press

Вероятно, Хели материал очень задел, ведь она решила потролить журналистов. Девушка знает, что ее везде преследуют папарацци, поэтому появилась на публике в белой укороченной футболке с надписью Nepo Baby. Этот слоган появился от слова непотизм, которое обозначает вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств. Простыми словами это хорошо известное всем нам кумовство. А вот Nepo Baby (непо детка) применяется непосредственно к детям, которых продвинули богатые родители.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Похоже, что таким образом модель решила показать, что своего “ярлыка” не стесняется и оправдываться за деньги отца не собирается.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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