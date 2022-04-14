Трубадуры империи: российские поп-звезды, горячо поддерживающие режим Путина

Последнее десятилетие мы практически не интересовались происходящим в России, поэтому многим трудно понять, почему, например, певец, который еще недавно трогательно пел "про собачку" теперь исполняет тошнотворно-пафосные песни на провластных митингах и концертах.

Тезис о том, что во всех наших бедах нужно винить исключительно Путина, не выдерживает никакой критики. Российский народ и особенно российская элита, будь то актеры, режиссеры, музыканты и поп-исполнители, поддерживают режим Путина в большинстве своем совершенно искренне умом, сердцем и желудком, последним особенно горячо.

Быть запутинцем в России очень выгодно. Время от времени нужно петь или говорить в интервью что-нибудь провластное и патриотическое, и стабильный сверхдоход, который не заработаешь обычным для артиста путем, тебе обеспечен.

От "Люси" до крепчающего бетона: метаморфозы Олега Газманова

Олег Газманов

Но есть среди трубадуров путинского режима люди идейные и вовлеченные. Одним из них является 70-летний певец Олег Газманов.

Слава пришла к Газманову довольно поздно - в 37 лет - когда его песня "Люси", исполненная в дуэте с сыном, стала хитом дискотек 1987 года. Песня была очень милая и душевная:

Пропала собака,

Живущая в нашем дворе.

Она отзывалась

На кличку "Люси" детворе.

Ей каждый готов был

Свой завтрак отдать,

А я ей котлеты носил ...

Не прошло и десяти лет, как Газманов записал песню "Москва" уже совершенно в другой стилистике:

По ладоням твоих площадей

Проходили колонны бойцов

Погибая во имя детей,

Шли в бессмертье, во славу отцов.

Красной площади жить без конца

Сталь московских парадов крепка

Если будет столица стоять,

Не иссякнет России река.

Как это часто бывает с путинским патриотами, уже в середине нулевых Газманова захватила ностальгия по СССР. В 2005-м он записал тесню с такими словами:

Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна.

Сахалин и Камчатка, Уральские горы – это моя страна.

Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ и Прибалтика и тоже.

Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР.

А уже в 2014 году подписал "Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму".

Дальше - больше, в 2015 году его песню "Вперед, Россия!" несколько раз блокировали на YouTube, а самого Газманова обвиняли в милитаризме, что, учитывая текст песни, неудивительно:

Так было в России с далёких времён

Чем выше давление тем крепче бетон

И если опасность державе грозит

Становится Родина, как монолит

В горниле победы сегодня как встарь

Опять закаляется Родины сталь

На так называемых президентских выборах 2018 года певец стал доверенным лицом Владимира Путина. В 2022-м он вполне ожидаемо поддержал войну России с Украиной, а 18 марта 2022 года выступил на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".

За все это Олег Газманов был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, в аналогичный список он был внесен Литвой, и еще раньше ему был запрещен въезд на территорию Латвии.

Надутая ветром голова Юлии Чичериной

Юлия Чичерина

Еще одна принципиальная запутинка - Юлия Чичерина.

43-летняя певица известна исполнением одного единственного хита "Ту-лу-ла", который записала больше 20 лет назад, песня с нехитрым текстом в основном этой бесхитростностью и запомнилась:

Ту-лу-ла, ту-лу-ла

Ту-ту-ту-лу-ла

В голове моей замкнуло

Ла-а

Ту-лу-ла, ту-лу-ла

Ту-ту-ту-лу-ла

Ветром в голову надуло

Ла-ла-ла-а...

В 2015 году рожденная в Свердловске Чичерина внезапно стала принимать активное участие в боевых действиях на Востоке Украины. После выступления в Луганске Чичерина была объявлена в розыск Службой безопасности Украины.

Вот текст песни гражданки России, рожденной в Свердловск и там же проведшей часть своей жизни, посвященный украинскому Донбассу:

Здесь все по-другому. Здесь даже воздух другой.

Мы на нашей земле. Мы на передовой.

И ни шагу назад - просто некуда нам отступать.

Это наша земля, и мы будем стоять.

Мы уходим в закат, как уходили в забой.

Наш мир ни под кем не прогнется.

Мы будем стоять на передовой.

Мы дождемся, когда взойдет солнце.

В канун 2016 года дала концерт для российских военнослужащих на военной базе в Сирии, где воздух, очевидно, еще более другой, но земля для свердловчанки тоже родная.

В мае 2017 года из рук пророссийских террористов получила гражданство так называемой "ЛНР" и прописку в Луганске, позднее также получила и гражданство так называемой "ДНР". В 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина и призвала поддержать его на президентских выборах.

Отметилась Чичерина и во время широкомасштабного вторжения России в Украину: 21 марта 2022 она прибыла в Энергодар для поддержки военнослужащих страны-агрессора. Вместе с оккупантами певица сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Сейчас певице грозит пятилетний тюремный срок "за посягательство на государственную целостность Украины".

Нетрадиционный певец традиционных ценностей Николай Басков

Николай Басков

45-летний Николай Басков начинал карьеру в качестве оперного певца. Но затем предпочел сосредоточиться на поп-музыке и клоунаде.

Певец неоднократно высказывался в поддержку путинского режима. На выборах 2018 года он вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

"Путин один из выдающихся правителей и политиков в Российской империи, СССР и России", — написал в однажды Басков.

Нужно сказать, что поддерживает Басков не только Путина - в 2020 года он выступил в Минске на концерте, а также принял участие в клипе в поддержку Александра Лукашенко.

Ирония судьбы состоит в том, что Николай Басков, по словам многих его коллег, является геем, в частности, об этом недавно заявила Маша Ефросинина, а российские власти категорически не разделяют либеральные ценности и не поддерживают ЛГБТ-сообщество. Более того, адепты путинского режима преследуют гомосексуалистов и настаивают на том, что само их существование угрожает традиционным ценностям российского общества. Например, пропагандист Дмитрий Киселев предлагал сжигать сердца геев.

В 2022 году Николай Басков выразил поддержку российским войскам во время вторжения в Украину, которое назвал "миротворческой операцией", за что был внесен в список лиц, чей въезд в Латвию нежелателен. 18 марта 2022 года он выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".

Русская водка, что ты натворила с Викой Цыгановой

Виктория Цыганова

58-летняя Вика Цыганова родилась в Хабаровске. Автор бессмертного хита "Балалайка-зараза" подарила миру такие строчки:

Париж балдеет и Ямайка,

Когда играет балалайка.

Она весь мир с ума свела,

Эх, балала, балала, балалайка,

Эх балала, балала.

Балала, балала, балалайка,

Для души моей русской сыграй-ка.

Три струны, три аккорда, три раза,

Балала, балала, балалайка-зараза.

Как каждый "приличный" российский певец, Вика Цыганова воспевает в своем творчестве дружбу народов в ее пропутинском имперском понимании:

Мы не индусы и не арабы

Хохлы, евреи, мордва, кацапы

Одно рожденье, одно зачатье

Почти что сестры, почти что братья



Братья-славяне, живи, не тужи

Не ради денег, а для души

Братья-славяне, крест на груди

Что там впереди, Господи прости

Ну и, конечно, особенно поэтично приветствует Цыганова аннексию Крыма:

Это Крым, и по совести – это Россия!

Это Крым, здесь везде только русская речь.

Это Крым, здесь названия до боли родные –

Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.

Она тоже была доверенным лицом Путина на выборах 2018 года и поддержала широкомасштабное вторжение в Украину в 2022-м.

В марте 2022 года Латвия запретила Цыгановой въезд как раз в связи с этим.

Дирижер войны Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Но не только популярные исполнители становятся в России пропагандистами. Балет, опера и классическая музыка - любимое оружие Владимира Путина. Так называемая "русская культура" для Путина - еще одно средство пропаганды, которое используется как для внешнего, так и для внутреннего рынка.

Знаменитый дирижер поддерживает все кровавые авантюры Путина. Трудно найти более преданного путиниста, чем Гергиев.

В 2008 году он выступает в Цхинвале с концертом в память о жертвах войны, которую путинская Россия там и устроила.

В 2012 года становится доверенным лицом Путина, тогда еще кандидата в президенты РФ.

11 марта 2014 года подписывает обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку внешней политики России и президента РФ В. В. Путина в Украине.

В 2016 году оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дает концерт в амфитеатре сирийской Пальмиры, "освобождённой" армией правительства Сирии при поддержке российских военных.

В 2018 году он снова становится доверенным лицом Путина на выборах.

После начала широкомасштабного вторжения дирижер подвергся гонением и был уволен из ряда самых известных театров мира. Но дирижера это не должно опечалить, его труд путинского пропагандиста оплачивался все эти годы более чем щедро.

Недавно команда российского оппозиционера Алексея Навального сняла фильм о несметных богатствах дирижера.

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