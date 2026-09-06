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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Трудно поверить, что ей 70: Джина Дэвис появилась на красной дорожке в блестящем платье

Актриса излучала шик и гламур на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джина Дэвис

Джина Дэвис / © Associated Press

Джина Дэвис появилась на 83-м Венецианском кинофестивале и произвела фурор своим вечерним выходом в изысканном платье. 70-летняя звезда выбрала длинное чёрное платье, украшенное блестящим бисером и пайетками.

Джина Дэвис / © Associated Press

Джина Дэвис / © Associated Press

Приталенный силуэт повторял линии её тела, а квадратный вырез на декольте и высокий разрез юбки добавили нотку эффектности этому очень классическому наряду. Вместо того, чтобы перегружать платье аксессуарами, Дэвис добавила к образу лишь бриллиантовые украшения, которые придали наряду нотки блеска и шика, а длинные каштановые волосы она распустила и уложила мягкими, объемными волнами.

Джина Дэвис / © Associated Press

Джина Дэвис / © Associated Press

Этот образ актрисы оказался именно таким, каким и следовало ожидать от венецианской красной дорожки — гламурным, но без преувеличения изысканным, и кардинально отличался от её креативного лука с сумкой в форме рыбы, который Дэвис недавно демонстрировала в Лос-Анджелесе.

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