Трудно поверить, что ей 70: Джина Дэвис появилась на красной дорожке в блестящем платье

Джина Дэвис / © Associated Press

Реклама

Джина Дэвис появилась на 83-м Венецианском кинофестивале и произвела фурор своим вечерним выходом в изысканном платье. 70-летняя звезда выбрала длинное чёрное платье, украшенное блестящим бисером и пайетками.

Джина Дэвис / © Associated Press

Приталенный силуэт повторял линии её тела, а квадратный вырез на декольте и высокий разрез юбки добавили нотку эффектности этому очень классическому наряду. Вместо того, чтобы перегружать платье аксессуарами, Дэвис добавила к образу лишь бриллиантовые украшения, которые придали наряду нотки блеска и шика, а длинные каштановые волосы она распустила и уложила мягкими, объемными волнами.

Реклама

Джина Дэвис / © Associated Press

Этот образ актрисы оказался именно таким, каким и следовало ожидать от венецианской красной дорожки — гламурным, но без преувеличения изысканным, и кардинально отличался от её креативного лука с сумкой в форме рыбы, который Дэвис недавно демонстрировала в Лос-Анджелесе.

Реклама

Новости партнеров