Трусы вместо резинки для волос: Памела Андерсон удивила лайфхаком

В видео она выглядела очень непринужденно и опять смогла удивить поклонников.

55-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" недавно презентовала свой документальный фильм "Памела, история любви", в котором рассказала о детстве, отношениях с Томми Ли, скандальном секс-видео и о том, как оно повлияло на ее карьеру и положение в обществе.

Продвигая фильм и мемуары, актриса сейчас активно появляется в различных съемках, интервью, в частности, появилась в видео для британского издания Vogue, где показала, что носит в своей сумке.

Запрыгнув на кровать в отеле, она выложила содержимое своей сумки от бренда Stella McCartney, и некоторые вещи, которые Памела носит с собой, довольно сильно удивили.

В сумке у нее были румяна, мазь от артрита, веер (для приливов), камень для "хорошего настроения", сделанный на заказ аромат, винтажные солнцезащитные очки и розовые стринги. Достав трусы, звезда решила показать, для чего они ей нужны, и, как оказалось, для волос. Памела эффектно собрала волосы и завязала их стрингами на голове, продемонстрировав таким образом пышную и эффектную прическу.

Читайте также: