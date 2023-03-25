Трюк со штангой: победительница "Холостяка-10" ошеломила невероятной растяжкой

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – ошеломила фолловеров в Instagram своей невероятной растяжкой. А сделала это она в спортзале оригинальным способом – с помощью штанги.

Даша легла на пол, сделала продольный шпагат и через нее прокатилась штанга, не задев ее. Это было очень эффектно.

"Годы тренировок не зря", — подписала девушка видео.

Подписчики Ульяновой в восторге от е трюка: "Вот это растяжка, вау", "Вау, это круто", "Даша, вы невероятная! Это очень привлекательно и эстетично", "Вау! Очень круто! Просто красавица", "100 раз посмотрела. Даже трудно представить, насколько это тяжелый ежедневный труд над собой. Вы большая умничка!", "Зрители в шоке! Девушки больше не будут ходить в этот зал", "Лучшее, что я видела в последнее время", "Как же это эстетично и мега сексуально...", "Ого... Я если так сделаю, это будет первый и последний раз".

Ранее Даша похвасталась шпагатом в сексуальном образе: латексном боди, кожаном тренче и ботфортах.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даши Ульяновой

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