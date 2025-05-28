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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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"Целлюлит – прекрасный": пышнотелая модель из Панамы в купальнике похвасталась широкими бедрами и тонкой талией

28-летняя модель plus-size Грейси Бон поддерживает бодипозитив и мотивирует своих подпсиников любить и принимать себя такими, какие они есть.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая панамская модель – Грейси Бон – поделилась в Instagram видео с отдыха, на котором она соблазнительно выходит из воды на берег.

Красавица была одета в стильный черный купальник с халтером и металлическими кольцами. Грейси похвасталась широкими бедрами и тонкой талией.

Свой пляжный лук она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с густыми накладными ресницами и длинным маникюром с декором. Руки Бон украсила золотыми браслетами.

«Целлюлит – прекрасный», – подписала видео Грейси.

Напомним, ранее Грейс Бон показалась в миниатюрном бикини с леопардовым принтом.

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