"Целлюлит – прекрасный": пышнотелая модель из Панамы в купальнике похвасталась широкими бедрами и тонкой талией

Грейси Бон

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Пышнотелая панамская модель – Грейси Бон – поделилась в Instagram видео с отдыха, на котором она соблазнительно выходит из воды на берег.

Красавица была одета в стильный черный купальник с халтером и металлическими кольцами. Грейси похвасталась широкими бедрами и тонкой талией.

Свой пляжный лук она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с густыми накладными ресницами и длинным маникюром с декором. Руки Бон украсила золотыми браслетами.

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«Целлюлит – прекрасный», – подписала видео Грейси.

Напомним, ранее Грейс Бон показалась в миниатюрном бикини с леопардовым принтом.