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- Шоу-бизнес
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"Целлюлит – прекрасный": пышнотелая модель из Панамы в купальнике похвасталась широкими бедрами и тонкой талией
28-летняя модель plus-size Грейси Бон поддерживает бодипозитив и мотивирует своих подпсиников любить и принимать себя такими, какие они есть.
Пышнотелая панамская модель – Грейси Бон – поделилась в Instagram видео с отдыха, на котором она соблазнительно выходит из воды на берег.
Красавица была одета в стильный черный купальник с халтером и металлическими кольцами. Грейси похвасталась широкими бедрами и тонкой талией.
Свой пляжный лук она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с густыми накладными ресницами и длинным маникюром с декором. Руки Бон украсила золотыми браслетами.
«Целлюлит – прекрасный», – подписала видео Грейси.
Напомним, ранее Грейс Бон показалась в миниатюрном бикини с леопардовым принтом.