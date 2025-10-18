Целовались и не прятались: Ченнинг Татум появился на красной дорожке с новой девушкой

Инка Уильямс и Ченнинг Татум / © Associated Press

Реклама

Ченнинг Татум посетил Лондонский кинофестиваль, где презентовал фильм «Грабитель по призванию», в котором сыграл с Кирстен Данст.

На мероприятие он прибыл с новой девушкой Инкой Уильямс — она австралийская модель и инфлюенсер, а также намного моложе Татума, ведь ему 45 лет, а ей 26. Но на красную дорожку девушка с бойфрендом не вышла для фото. Пару сфотографировали по прибытии, когда актер поцеловал ее перед тем, как пойти фотографироваться.

Инка Уильямс и Ченнинг Татум / © Associated Press

Инка была одета в эффектное черное платье с декольте и разрезом, также она обула гламурные босоножки, а в руке держала небольшую круглую сумку.

Реклама

Инка Уильямс и Ченнинг Татум / © Associated Press

Слухи об отношениях пары впервые появились, когда их увидели вместе на вечеринке перед церемонией вручения премии «Оскар» в феврале 2025 года. Эти слухи подтвердились несколько дней спустя, когда источник сообщил изданию PEOPLE, что Татум и Уильямс в романтических отношениях. Роман Татума и Уильямса начался через несколько месяцев после его расставания с бывшей невестой Зои Кравиц в октябре 2024 года.

А вот дебютировали они на красной дорожке в сентябре в Лос-Анджелесе. Пара появилась на красной дорожке вместе с 12-летней дочерью Татума Эверли от его бывшей жены.