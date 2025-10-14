Целовались на публике и держались за руки: Киану Ривз и Александра Грант вышли в свет вместе

Киану Ривз и Александра Грант / © Associated Press

Актер Киану Ривз и его девушка Александра Грант посетили специальный показ фильма «Удача» в Нью-Йорке. Пара появилась на фотоколле вместе и проявляли чувства: держались за руки и целовались.

Александра надела на мероприятие темно-синий шелковый комбинезон с гламурным халтером украшенным бусинами-жемчужинами. Спереди на наряде было несколько складок, которые придавали ему элегантности. Комбинезон она носила в сочетании с синими туфлями, небольшой сумкой и украшениями.

Киану же надел костюм коричневого цвета в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком. Также голливудский актер надел не туфли, а трекинговые ботинки.

Также напомним, что недавно начали распространяться слухи о том, что актер женился на своей девушке. Резонанс был настолько большим, что Сети даже начали появляться сгенерированные штучным интеллектом картинки фанатов, на которых была как будто свадьба знаменитостей. Слухи долетели и до самого Ривза и Грант, поэтому художница сделала официальное заявление и сказала, что все это неправда и они тайно не женились, но у них все хорошо, они вместе и любят друг друга.